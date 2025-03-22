Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 23 Mart Pazar günü saat 13.00'te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.