Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR hakemleri belli oldu.

Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş ve RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2025- 12:26