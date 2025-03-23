Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımlarından Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş, Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaştı.

Basına kapalı olarak oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Chamberlain, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı. Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Yusuf Can Calayır, Poyraz Gelen, Fahri Kerem Ay, Gedson Fernandes ve Arda Özüarap ise yedek soyundu.

İki takımın da kontrollü başladığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in kaydettiği gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista'nın 50. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj ile goller bularak müsabakayı 3-1 kazandı.

2 SAKATLIK BİRDEN

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Alex Oxlade Chamberlain ve Rafa Silva, oyuna devam edemedi.