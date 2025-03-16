Siyah-beyazlı takımın pozisyonu bile olmadığı ilk 20 dakikanın ardından maçın başı denebilecek bir anda, Konyaspor'lu Melih Bostan'ın rakibini sakatlama pahasına yaptığı faul tartışmasız kırmızı kartlıktı. Ya kardeşim Melih, futboldan ekmek yiyorsun, yaptığın iş mi bu! Rakibin 10 kişi kalması, Beşiktaş için fırsata dönüştürülmedi. Çünkü oyun kuramama kronik sıkıntısı bu maçta da kendini gösterdi. Oyun kurmasını aylardır beklediğimiz Chamberlain inadını doğru bulmuyorum.