Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 45'inci dakikada Uğurcan Yazğılı'dan geldi.

MAÇTA 2 KEZ KIRMIZI KART ÇIKTI

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında 2 kez kırmızı kart kararı çıktı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 27. dakikasında Melih Bostan'ın ve 65. dakikasında Alassane Ndao'nun kırmızı kart görmesi sonucu 9 kişi kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte TÜMOSAN Konyaspor 31 puana ve 13. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. Beşiktaş ise 44 puanda kaldı ve 4'üncü sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı; TÜMOSAN Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Ndao'nun ceza alanı sol çaprazından içeriye gönderdiği ortada Jevtovic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya sert müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem Şansalan sarı kartı iptal ederek Bostan'ı kırmızı kartla oyundan men etti.

41'inci dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşu kalenin az farkla üstünden auta çıktı.

42'nci dakikada Masuaku'nun kaleye uzak mesafeden şutunda kaleci iki hamleyle topa sahip oldu.

43'üncü dakikada ceza alanı yayı üzerinde Gedson Fernandes'in şutu direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan'ın ortasında ceza alanında topa gelişine vuran Uğurcan Yazğılı'nın topu ağlara gönderdi: 1-0.

45+2'de Masuaku'nun sağ taraftan korner atışında Chamberlain'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

45+3'te Masuaku'nun uzaktan şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

62'nci dakikada Gedson Fernandes'in uzaktan şutunu kaleci kornere çeldi.

65'inci dakikada ev sahibi ekip 9 kişi kaldı. Ndao, Masuaku'ya müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

72'nci dakikada Masuaku'nun ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

76'ncı dakikada Onur Bulut'un ortasında Muçi'nin vuruşu kalecide kaldı.

90+5 Masuaku'nun sağ kanattan ortasında Salih Uçan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.