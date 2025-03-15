Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı HANGİ KANALDA? Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Tümosan Konyaspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu kaybı telafi etmek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, beklenmedik mağlubiyetin ardından hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Ligde 44 puanla 4. sırada yer alan Kara Kartal, hücum hattındaki etkili isimleriyle Konya deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Recep Uçar yönetiminde güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı amaçlayan Konya ekibi, iç saha avantajını kullanarak ligde rahat bir konuma ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Kara Kartal'ın dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış arayan siyah-beyazlı ekip, zorlu Konya deplasmanında üç puan hedefiyle sahaya çıkacak. Bu sezon 25 lig maçına çıkan Beşiktaş, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen İstanbul ekibi, Konya'da hata yapmadan taraftarına galibiyet hediye etmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Konyaspor ise kümede kalma mücadelesi veriyor. Son 5 haftada sadece 4 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IMMOBILE 6 MAÇ SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Ciro Immobile, Gaziantep FK maçında attığı penaltı golüyle 6 maçlık gol atamama orucuna son verdi. Son golünü Bodrum FK maçında kaydeden İtalyan yıldız, Tümosan Konyaspor maçında da fileleri havalandırmayı amaçlıyor. Bu sezon 22 lig maçında süre alan 35 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligin 27. haftasında Gaziantep FK karşısında ilk lig mağlubiyetini alan Ole Gunnar Solskjaer, Tümosan Konyaspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Hücum yollarında daha etkili olmaya çalışacak siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında tekrar çıkış arıyor.

9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş'ın 9 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi. En son mağlubiyetini Adana Demirspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde tekar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Üst üste aldığı 3 puanlar sayesinde 4. sıraya kadar yükselen Kara Kartal, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

KONYASPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Konyaspor'da Blaz Kramer ve Umut Nayir sarı kart cezalarından dolayı forma giyemeyecek. Hücum yollarında önemli oyuncularından yararlanamayacak Recep Uçar'ın nasıl çözüm bulacağı merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş 58. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 10'unu yeşil-beyazlılar kazanırken, 30 mücadeleyi de siyah-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

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