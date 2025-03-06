Beşiktaş'ın 17 yaşındaki forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hollanda devi Ajax'ın bir süredir takip ettiği genç yıldız için sezon sonunda Beşiktaş'a teklifte bulunabileceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sıcak bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre, Genç golcüyü Hollanda devi Ajax'ın yakından takip ettiği öğrenildi. Ajax'ın izlettiği genç oyuncu havuzunda yer alan Mustafa için sezon sonunda Beşiktaş'a teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 394 dakika sahada kalan genç golcü söz konusu süreçte 1 gol, 1asistlik performans sergiledi.

İLGİYİ DOĞRULADI

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup da Ajax'ın Mustafa'ya olan ilgilisini "Geçen Ajax'ın altyapı maçına gittim. Bir yöneticiyle görüştüm. Bana Mustafa'yı sordu, 'Onu da tanıyoruz' dedi. Takip ediyorlar ama yeterince süre bulamıyor" ifadeleriyle duyurdu. İngiliz ekiplerinin de takip ettiği 1.86'lık golcüye güncel verilere göre 3 milyon Euro değer biçiliyor. Mustafa'nın kontratı 2028'de sona erecek.