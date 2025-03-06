Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktawş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Siyah-beyazlıların, Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collyer'i kiralamak istediği öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, 1.80 boyundaki İngiliz oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı Teknik Direktör Ole Gunner Solskjaer'in raporu doğrultusunda bu oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlayacağı bildirildi. Toby, ön libero haricinde merkez orta saha ve stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

DEVREYE SOLSKJAER GİRECEK

Bu sezon ilk kez A takıma çıkarak Rangers ve Fulham'a karşı M. United forması giyen Collyer için İngiliz ekibinin umudu çok büyük. Kırmızı Şeytanlar, genç oyuncularındaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve yeteneklerini geliştirmesi için kiralamayı düşünüyor. Oyuncunun da Eski teknik direktörleri Solskjaer'in Beşiktaş'ta olması sebebiyle gelecek teklife sıcak yaklaşması bekleniyor. İngiliz basını, Collyer için sürekli oynaması için Solskjaer'li Beşiktaş iyi bir fırsat olabileceğini yazdı.