Her iki karşılaşmada Galatasaray’ı zorlayan Poku, Teknik Direktör Solskjaer ile Beşiktaş camiası tarafından büyük beğeni aldı. Yönetim AZ Alkmaar’ın yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | BJK Spor Haberi

Beşikaş, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu gündemine aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız, Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'dan tam not aldı. Norveçli çalıştırıcı, her iki kanatta da oynayabilen Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek istediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti. Genç futbolcu 1,5 milyon Euro'luk bonservisiyle dikkat çekiyor.

TARAFTAR POKU'YU İSTİYOR

Futbol kariyerine 2019 yılında FC Amsterdam'dan AZ Alkmaar'a transfer olarak başlayan Poku, 2021 yılında AZ Alkmaar A Takımı'nda forma giymeye başladı. Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu 17 maçta forma giydi 3 gol kaydetti. Öte yandan Beşiktaş taraftarları Poku'nun transferi ile ilgili sosyal medyadan yönetime seslenerek önümüzdeki sezon genç oyuncuyu takımlarında görmek istediklerini dile getirdi.