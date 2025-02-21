Solskjaer ile güzel bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor engelini de aşarak rakibinin önüne geçip Süper Lig’de dördüncü sıraya kurulmak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlarken kara bulutlar dağılıyor. Kötü geçen sezonu en iyi noktada bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından yükselişe geçti. Süper Lig'de tam 14 hafta sonra ikide iki yapmayı başaran Kara Kartal, şimdi ligin ilk 3 haftasında olduğu gibi bu süreçten 9 puan çıkarmak hedefinde. Bunun yolu da bugün oynanacak olan zorlu Eyüp maçından geçiyor. Siyah-beyazlılar açısından büyük bir öneme sahip Eyüpspor deplasmanı...

LİGDE İKİNCİ KEZ RAKİPLER

Çünkü Başkan Serdal Adalı'nın bu sezon için ligde çizdiği ilk 3 hedefi için Eyüp engelinin aşılması kritik bir rol oynuyor. Beşiktaş bugün kazanması durumunda hem rakibini geçip Süper Lig'de dördüncü sıraya kurulmuş olacak hem de hedeflenen üçüncü sıradaki Samsun ile aradaki fark 5 puana düşecek. Süper Lig tarihinde Eyüp ile ikinci kez karşılaşacak olan Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki maçta rakibini 2-1 devirmişti. İki takım bir kez de kupada karşılaşmış ve kazanan yine siyahbeyazlılar olmuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş'ta bugün oynanacak olan Eyüp maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada siyah-beyazlılar pas ve taktik antrenman üzerinde durdu.

ARROYO OYNAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, Eyüpspor maçında forma giymeye hazırlanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki Ekvador'lu oyuncunun forma giyebilecek durumda olduğunu düşünen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bugünkü karşılaşmada Keny Arroyo'ya süre verecek. Oyuncunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa maçın ilerleyen döneminde mi forma giyeceğine Norveçli teknik adam karar verecek.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR

Zorlu Eyüpspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta dört eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin yanı sıra bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın da bugünkü mücadelede siyah- beyazlı formayı giymesi beklenmiyor.

3 YILDIZ KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda bugünkü karşılaşma öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra İtalyan golcü Ciro Immobile, bugün sarı kart görmesi halinde. Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Vezo, Tayfur, Umut, Halil, Ampem, Melih, Emre, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile