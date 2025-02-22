Solda Masuaku, sağda Svensson işlerini iyi yaptılar. Tayyip ve Uduokhai de öyle. Mert'i söylemeye gerek yok, Allah nazarlardan saklasın o her zaman iyi. Eyüp ligin dişli takımlarından. Düne kadar ligin en az gol yiyen takımıydılar. Böyle bir rakibi deyim yerindeyse, tek gol dışında, pozisyon bile vermeden rahat bir skorla yenmek önemli. Yeni transfer Arroyo iki kez istediği pozisyonda önüne top atıldı, ikisini de iyi kovaladı, şut denemesi de hiç fena değildi. Bu çocukta iş var gibi.