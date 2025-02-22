Beşiktaş'tan Schjelderup atağı!
Beşiktaş'ta Schjelderup sesleri!
Meyvedeki şeker zararlı mıdır?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Schjelderup sesleri! Beşiktaş'ta Schjelderup sesleri! 00:07
Trabzonspor'a yeni Marek Hamsik! Trabzonspor'a yeni Marek Hamsik! 00:07
Muslera'nın alternatifi belli oldu! Muslera'nın alternatifi belli oldu! 00:06
Kartal'da rota yeniden Sanches! Kartal'da rota yeniden Sanches! 00:06
2 Avrupa devi Yusuf Akçiçek'i istiyor! 2 Avrupa devi Yusuf Akçiçek'i istiyor! 00:06
Solskjaer: İlk yarı 4-5 atabilirdik Solskjaer: İlk yarı 4-5 atabilirdik 00:04
Daha Eski
Adalı'dan yabancı hakem açıklaması! Adalı'dan yabancı hakem açıklaması! 00:04
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı! Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı! 00:04
Tahkim Kurulu kararları açıklandı! G.Saray... Tahkim Kurulu kararları açıklandı! G.Saray... 00:04
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 00:04
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Yunus Akgün bombası! Beşiktaş ve F.Bahçe'den Yunus Akgün bombası! 00:04
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 00:04