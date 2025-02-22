Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor'u 3 golle geçen Beşiktaş'ın ara transfer günlerinde çok istediği fakat anlaşamadığı Sanches için yaz döneminde bir önemli teklif daha yapmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşıktaş, ara transfer döneminde gündemine gelen İsviçre ekibi Lausanne- Sport'ta forma giyen orta saha oyuncusu Alvyn Sanches ile yeniden ilgileniyor. Alman basınında Sport1'in haberine göre; "Lausanne-Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 8 milyon euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi. Haberde, İsviçreli futbolcunun gelecek yaz daha büyük teklifler alabileceği de belirtildi.

17 GOLE KATKI YAPTI

Fotomaç'ta yer alan habere göre İsviçreli oyuncuyu yeni sezon için ilk hedef olarak belirleyen Kara Kartal'ın Lausanne'e teklifte bulunacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, ara transferde takımdan ayrılmaya soğuk bakan 22 yaşındaki futbolcuyu da ikna etmeye çalışacak. Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

DEĞERİ 9 MİLYON EURO

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.