Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç öncesi siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sabırsızım. Bilbao maçından sonra neredeyse 3 hafta geçti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bugün de aynısını bekliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Umarım bunu da sahada göstereceğiz."

"Denge çok önemli. Evimizde oynuyoruz ve önde basmak istiyoruz. Trabzonspor, topa sahip olmayı seven bir takım. Biz, onlara bunu vermek istemiyoruz. İyi, teknik oyunculara sahibiz. Hücum anlamında iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oyunu Trabzonspor'un yarı sahasında oynarsak iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum."

"Amir, ligin ilk yarısında Rizespor'da sürekli oynadı. Keny de Ekvador'da oynadı. Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon önemli. Biraz daha idmanla o adaptasyonu sağlamak istiyoruz."