Beşiktaş istedi Midtjylland reddetti

Ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta santrfor için sürpriz bir hamle yapıldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Ara transfer döneminde kadroya katılan 3 futbolcudan sadece Amir Hadziahmetovic formayı giydi. Norveçli çalıştırıcının Cuma günü Eyüpspor'la oynanacak maçla birlikte Arroyo ve Ricardo'ya şans tanımaya başlayacağı ifade edildi. Taraftarın da merakla beklediği iki genç oyuncu büyük olasılıkla ikinci yarıda şans bulacak.

MIDTJYLLAND TEKLİFİ REDDETTİ

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç isimlerle güçlendirdi. Tipsbladet dergisinin özel haberine göre; Beşiktaş, transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki Gine-Bissau'lu santrfor Franculino Dju için Midtjylland'ın kapısını çaldı. Teklifin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Midtjylland'ın teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi. Genç golcüsü için Avrupa'dan birçok kulübün devrede olduğu bildirildi.

DEMIR EGE ILK GOLÜNÜ ATTI

Portekiz ekibi Rio Ave'nin sezon başında Beşiktaş'tan bonservisini kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ligde çıktığı 17. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Rio Ave, AVS ile 1-1 berabere kaldığı maçta 62. dakikada Demir Ege yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmada beraberliği getiren gole imza attı.