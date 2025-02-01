Beşiktaş, ara transfer döneminde sol bek, sol kanat ve golcü takviyesi yaparak kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Kartal'ın hedefinde birçok isim yer alıyor. Listenin başında Manchester United'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Casemiro var. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki Brezilyalı ön libero Casemiro'yu takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Bu transfer, Beşiktaş'ın orta sahasına liderlik katabilecek önemli bir hamle olarak görülüyor. Casemiro'nun da Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.

MUSRATİ'NİN YERİNE GELECEK

Casemiro'nun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir plan üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Teknik direktör Solskjaer'in isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldız ile prensipte anlaşmaya vardı. Libyalı futbolcu Al Musrati Monaco'ya kiralandı. Solskjaer geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a Casemiro'nun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.