Önce Ernest Muçi sonra Joao Mario! Beşiktaş 2 golle kazandı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Kırklarelispor'u sahasında 2-0 mağlup ederek grubunda liderliğine yükseldi. İşte Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2025- 23:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025- 23:40
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario'nun golüyle Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip, bu karşılaşmayla birlikte kupada 2. maçında 2. galibiyetini alarak grubunda liderliğe yükseldi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 1. GOLÜ
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 2. GOLÜ
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