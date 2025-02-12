Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Arthur Masuaku’nun sözleşmesinde yer alan maddeye göre 4 maç daha oynaması durumunda kontratı 1 yıl daha uzayacaktı. Ancak siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı’nın, oyuncuyla yaptığı görüşmede bu maddeyi kaldırttığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2025- 06:40