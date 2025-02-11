Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi... Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Yapılan sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:
Beşiktaşımıza Hoş Geldin Elan Ricardo Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz. 🔗… pic.twitter.com/cdgq30u1Wt— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 11, 2025