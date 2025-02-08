SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Beşiktaş, Kolombiya Ligi takımlarından Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Siyah beyazlıların her konuda el sıkıştığı genç yıldız İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2025- 00:19 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025- 00:47