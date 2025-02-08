Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu zor deplasmandan galibiyetle dönerek ligde bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro İmmobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta İstanbul'da Trabzonspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

RAFA CEZALI

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 5 futbolcu Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Terzi'nin tedavileri devam ediyor. Beşiktaş'ta ayrıca Rafa Silva da sarı kart cezasından dolayı oynamayacak.

38. RANDEVU

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 19 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar de 12 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Geride kalan maçlarda Kartal 53 gol atarken, Yiğidolar ise 39 golle karşılık verdi.

SON 7 DEPLASMANDA KAYIP

Siyah beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasmanda maçında 3 puan alamadı. Beşiktaş bu sezon son deplasman galibiyetini 7. haftada Kayserispor'a karşı elde etti.

ALİ ŞANSALAN İLE 4. KEZ

Süper Lig'de 8 yıldır görev alan Ali Şansalan, iki takım arasında daha önce oynanan 3 karşılaşmayı yönetti. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 kez galip gelirken, 1 maçı da Beşiktaş kazandı. Öte yandan, Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada sadece 1 galibiyet aldı.

KARTAL'DAN SAATE TEPKİ

Sivas ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, soğuk havadan dolayı maçın bugün saat 19.00'da başlayacak olmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonuna soru olarak yönelttiği paylaşımda, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: ALİ ŞAŞAL, ALAADDİN, EMİRHAN, SUNDBERG, ZİYA ERDAL, CHARISIS, M'SSAMY, TOLGA, TURAÇ, TURGUNBOEV, MANAJ

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, EMİRHAN, UDUOKHAI, MASUAKU, CHAMBERLAIN, JOAO MARIO, FERNANDES, RASHICA, MUÇI, IMMOBILE