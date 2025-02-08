Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İzleyenler de gördü havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar. Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum"