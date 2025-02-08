Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'un konuğu oluyor. Net Global Sivasspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masukau, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile.

NET GLOBAL SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DERBİ ÖNCESİ MORAL DEPOSU

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi. Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Net Global Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor. Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

NDOUR VE AL-MUSRATI AYRILDI

Siyah-beyazlılarda Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde hafta içinde iki ayrılık yaşandı. Beşiktaş sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un sözleşmesini feshederken, oyuncu İtalyan takımı Fiorentina'ya transfer oldu. Libyalı oyuncu Moatasem Al-Musrati ise Fransa temsilcisi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

MAÇ SAATİNE TEPKİ

Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, soğuk havadan dolayı maçın saat 19.00'da başlayacak olmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonuna soru olarak yönelttiği paylaşımda, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.