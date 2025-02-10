Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in istediği transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Listesinde birçok isim olan siyah-beyazlılarda ilk sırada Mamadou Sangare bulunuyor. Florian Neuhaus ve Salvatore Esposito da alternatifler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, transferin son saatlerine girilirken bir orta saha takviyesi yapmanın peşinde. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların aynı anda görüştüğü 4-5 oyuncu olduğu kaydedildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özellikle istediği transfer için çaba harcayan yönetim, hafta başında işi imzaya dökmeyi hedefliyor. Kartal'ın listesinde öncelik verdiği isimlerden biri Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşen Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

MAMADOU SANGARE G.SARAY'LA DA ANILMIŞTI

Adı Galatasaray ile de anılan Malili futbolcu bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol, 3 asist kaydetti ve 2270 dakika sahada kaldı. Listedeki alternatiflerden biri de Florian Neuhaus. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için Borussia Mönchengladbach ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmesi yürütüyor. Ayrıca Spezia'dan Salvatore Esposito da Kartal'ın gündemi içerisinde yer alıyor. Listede 5 oyuncu olduğu, bu üç ismin dışındaki futbolcularla da görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.