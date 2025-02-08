Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'un konuğu oldu.

Siyah beyazlılar zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kartal'ın galibiyet golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 35 puanla 5. sıraya yükseldi. Net Global Sivasspor ise 23 puanla 15. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9'uncu dakikada soldan Efkan'ın ceza alanına ortaladığı topa Manaj ile birlikte Simic hareketlendi. Uygun durumdaki Simic istediği vuruşu yapamayınca savunmada ayak koyan Masuaku tehlikeyi uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada sağ kanattan Simic'in pasında topla buluşan Moutousammy düzeltip sol ayağı ile sert ve düzgün vurdu, kaleci Mert topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada sol kanattan Masuaku'nun pasında Chamberlian şutunu çekti, Ali Şaşal köşeye iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada soldan Masuaku çizgiye kadar inerek arka direği ortaladı. İyi yükselen Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada ceza alanındaki Fernandes'in yerden plase vuruşunu kaleci Ali Şaşal köşeden son anda kornere çeldi.

45+7'nci dakikada soldan Azizbek'in ceza alanına gönderdiği ortaya Charisis dokundu, kaleci Mert topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Efkan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan sekip kornere çıktı.

55'inci dakikada Fernandes'in pasında soldan Immobile ceza alanına girdi. Immobile'nin çaprazdan yerden plasesini kaleci Ali Şaşal yatarak kontrol etti.

59'uncu dakikada kaleci Mert'in ceza alanı dışına çıkarak uzaklaştırmak istediği top orta alanda Simic'te kaldı. Onun kaleye göndermek istediği top yerden gidince savunma çıkardı.

65'inci dakikada orta alanda topu kontrol eden Efkan'ın kaleye şutunu Mert iki hamlede kontrol etti.

72'nci dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza alanına çevirdiği topu Joao Mario kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

86'ncı dakikada ceza alanı dışından Rashica'nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada sağdan ceza alanına giren Mustafa, Azizbek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+4'üncü dakikada atışı kullanan Joao Mario topu filelere gönderdi: 0-2.

90+6'ncı dakikada Mustafa kaleci ile karşı karşıya pozisyonda, Ali Şaşal'ı geçemedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.