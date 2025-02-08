Beşiktaş, orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Hoffenheim'da forma giyen gurbetçi futbolcu Umut Tohumcu için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi. Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Fotomaç'ın haberine göre,Kulübünün A takımında fazla şans bulamayan ve bu durumun gelişimini engelleyeceğini düşünen Umut da transfere sıcak bakıyor. Almanya U19 Milli Takımı oyuncusu.

HOFFENHEIM ALTYAPISINDA PARLADI

20 yaşındaki orta saha oyuncusu futbolculuk kariyerine Almanya'da başladı. Umut Tohumcu, Hoffenheim altyapısına gelmeden önce doğum yeri olan Offenburg'da meşin yuvarlak ile tanıştı. Daha sonra Freiburg altyapısında da oynadı. Hoffenheim'da parladı ve burada gösterdiği başarılı performansla A takıma kadar yükseldi. Orta sahada hem hücum hem de savunma yönüyle dikkat çeken Umut, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve topa hâkimiyetiyle öne çıktı.