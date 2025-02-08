Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takım havası çok iyi. Tüm maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hava soğuktu, o biraz zorladı. Ama oyuna girince alıştık. Güzel geçti, tüm takımı kutluyorum."

"Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederiz. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim."