Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek. Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz."