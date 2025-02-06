Fotomaç'ın haberine göre, Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresi Türkiye olabilir. Nijeryalı, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Edinilen bilgilere göre; Milan'ın kadroda revizyona gideceği ve yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılabilecek isimler arasında Chukwueze de yer alıyor. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki sağ kanatın Solskjaer'in istemesi halinde görüşmelere başlayacak.