Fotomaç'ın haberine göre, Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresi Türkiye olabilir. Nijeryalı, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Edinilen bilgilere göre; Milan'ın kadroda revizyona gideceği ve yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılabilecek isimler arasında Chukwueze de yer alıyor. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki sağ kanatın Solskjaer'in istemesi halinde görüşmelere başlayacak.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Nijeryalı kanat! Milan'dan gelecek
İtalya Serie A takımlarından Milan’da oynayan Chukwueze’nin yeni takımı Beşiktaş olabilir. Siyah beyazlı yönetime önerilen futbolcu için Solskjaer tamam derse girişimlere başlanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 06.02.2025- 06:40