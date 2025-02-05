Neyse ki 64'te Muçi doğru zamanda, doğru vuruşu yaptı ve perdeyi açtı. Ardından Joao Mario galibiyeti perçinledi. Beşiktaş ve Kırklarelispor (Hemşehrim) arasında ciddi bir hedef ve güç farkı olduğu için teknik analize gerek yok. Konuk takım elinden geleni yaptı ve gücü oranında mücadele etti, futbolu çirkinleştirmedi.