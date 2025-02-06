Beşiktaş'a Benfica'dan bir transfer daha! Rafa Silva ve Joao Mario'dan sonra...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Portekiz’e hücum etti. Siyah beyazlılar, Rafa Silva ve Joao Mario’dan sonra Benfica’nın kapısı 3. kez çalacak. Yönetim, genç kanat Andreas Schjelderup’u 6 aylık kiralık isteyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Benfica'dan Andreas Schjelderup'u 6 aylık kiralamak istiyor. Fotomaç'ın Portekiz basınından derlediği haberlere göre, bu sezon Portekiz ekibinden önce Rafa Silva'yı sonra da Joao Mario'yu alan siyah-beyazlılar, milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık istedi. Portekiz ekibi de oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. 20 yaşındaki sol kanatın Ole Gunnar Solskjaer gibi Norveçli olması Beşiktaş için bir avantaj olabilir.