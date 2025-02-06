Beşiktaş'a Benfica'dan bir transfer daha! Rafa Silva ve Joao Mario'dan sonra...

Beşiktaş'a Benfica'dan bir transfer daha! Rafa Silva ve Joao Mario'dan sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon Portekiz’e hücum etti. Siyah beyazlılar, Rafa Silva ve Joao Mario’dan sonra Benfica’nın kapısı 3. kez çalacak. Yönetim, genç kanat Andreas Schjelderup’u 6 aylık kiralık isteyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 06:40