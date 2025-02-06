Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.