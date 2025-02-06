Beşiktaş'tan TFF'ye saat değişikliği tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Net Global Sivasspor maçının saat değişikliğiyle ilgili olarak TFF'ye tepki mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, Net Global Sivasspor maçının saat değişikliğiyle ilgili olarak TFF'ye tepki mesajı yayınladı.

Siyah beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TFF'ye yönelik olarak "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri 👇

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor