Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi. Fotomaç'ın RMC Sport'tan derlediği habere göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giydi. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak biliniyor. Stoper dışında sağ bek pozisyonunda da görev yapabilen tecrübeli futbolcu, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.