UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılmak isteyen Beşiktaş, 8. hafta maçında Twente'ye konuk olacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek umutlarını son karşılaşmaya taşıdı. UEFA'nın yeni formatı gereği grupta ilk 24'te yer alması gereken Beşiktaş, şu an 9 puanla 24. sırada bulunuyor. Kara Kartallar, Twente karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmak ve adını ilk 16'ya yazdırarak play-off turuna seribaşı olmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen temsilcimiz, Hollanda deplasmanında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Twente de Avrupa'daki yolculuğunu sürdürebilmek için bu mücadeleyi büyük bir fırsat olarak görüyor. 7 puanla 26. sırada yer alan Hollanda ekibi, kazanarak diğer sonuçları beklemek ve üst tura çıkma ihtimalini sürdürmek istiyor. Şu ana kadar grupta oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Twente, 4 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Twente sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Athletic Bilbao'yu 4-1'lik net bir skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, Hollanda'da oynanacak kritik mücadelede de galibiyeti hedefliyor. Beşiktaş, yeni format gereği ilk 24 takım arasına girerek bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Şu an 9 puanla 24. sırada yer alan temsilcimiz, Twente deplasmanından üç puanla dönerse, adını ilk 16'ya yazdırarak play-off aşamasına seribaşı olarak katılma şansı yakalayabilir. Twente ise 7 puanla 26. sırada bulunuyor ve Avrupa'da yoluna devam edebilmek için mutlak galibiyet peşinde olan Hollanda ekibi, sahasında oynayacağı önemli maçta taraftar desteğini arkasına alarak Beşiktaş'a karşı avantaj sağlamak istiyor. İç sahada etkili bir performans sergileyen Twente, Eredivisie'de de 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente Stadı'nda oynanacak Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

TWENTE: UNNERSTALL, LAGERBIELKE, VAN ROOIJ, EDDINE, BRUNS, ROTS, STEIJN, VLAP, SADILEK, LTAIEF, WOLFSWINKEL

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, UDUOKHAI, ZAYNUTDINOV, MASUAKU, AL MUSRATI, GEDSON, RAFA SILVA,RASHICA, MUÇI, IMMOBILE

5 İSİM YER ALAMAYACAK

Twente maçı öncesi Hollanda'ya giden Beşiktaş'ta 5 isim kadroda yer almadı. Tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç zorlu Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren ve son anda kadrodan çıkartılan Cher Ndour'da Beşiktaş kafilesinde yer almadı. UEFA listesine yazılmayan Chamberlain ise kural gereği Twente maçında oynayamayacak.

Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun sakatlıklarının son durumu belirsizliğini korurken, oynayıp oynayamayacakları maç saatinde belli olacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

Twente maçı hazırlıklarını tamamlayan ve Hollanda'ya giden Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında 3 puan için mücadele edecek. 9 puanla 24. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak play-off turunda yerini almayı amaçlıyor. Puan kaybı yaşamak istemeyen Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde Twente maçını kazanarak rakiplerini beklemeyi hedefliyor.

SADECE LYON MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü. Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan Kara Kartal oynadığı 7 karşılaşmada 10 gol attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Olimpik Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF İHTİMALİ

Avrupa Ligi'nde 9 puanla 24. sırada yer alan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet alması durumunda işi zora girecek siyah-beyazlılar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Kartal, tek farklı mağlup olur ve Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla mağlup ederse siyah-beyazlıların Avrupa serüveni son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilmesi durumunda ise Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı kaybederse, İstanbul ekibi, Macaristan temsilcisini geride bırakacak ve yoluna devam edecek. Beşiktaş bir farkla yenilse de ilk 24 içinde olmayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı Maccabi Tel Aviv'e mağlup olur, Braga evinde Lazio karşısında galip gelemez ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, play-off etabına yükselen Beşiktaş olacak. Ligde 9 puana sahip Roma'nın da ikinci sırada yer alan Eintracht Frankfurt'a evinde 7 farklı yenilmesi sonucu Beşiktaş, tek farklı mağlubiyet alsa da İtalyan ekibini geride bırakacak ve play-off oynayacak.

131. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 130 defa boy gösteren Beşiktaş, Twente karşısında 131. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı.

Hollanda takımlarıyla 12. maçına çıkacak olan Kartal, Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR

Türk takımlarına karşı bugüne kadar 10 defa rakip olan Twente, Bursaspor ile oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile oynadığı 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Eskişehirspor'la da 2 kez rakip oldu. Hollanda temsilcisi Eskişehir karşısında oynadığı bu maçlarda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SEM STEJIN'DAN DİKAKT ÇEKEN PERFORMANS

Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Twente'de en formda isim 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sem Steijn olarak göze çarpıyor. Hollandalı futbolcu, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, takımına 18 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Steijn, Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.