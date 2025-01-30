Ole Gunnar Solskajer: Totem değil, sadece...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:

"Bu maçta galibiyet istiyoruz. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Oyuncularım hazır. Herkes çok iyi hazırlandı. İyi bir maç olmasını bekliyoruz."

"Emirhan ve Jonas çok iyiler, çok hazırlar. Onları sahada göreceğiz. Bilbao maçında çok iyi işler yaptık, aynılarını bu maçta da yapmak istiyoruz."

"Totem değil, sadece bu takım elbisem var. Evime gidince daha fazla takım elbise getireceğim."