Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Ole Gunnar Solksjaer çıktığı ilk maçta tam not aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden birisi olan Athletic Bilbao karşısında 4-1 gibi farklı bir skorla sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar şimdi lige konsantre olmuş durumda. Antalya ile bugün 16.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmak istiyor. Seri yakalamak isteyen Beşiktaş, rakibiyle ligde 58. kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

57 MAÇTA 36 GALİBİYET

Geride kalan 57 karşılaşmada siyah-beyazlılar 36 maçtan galip ayrılırken, kırmızı- beyazlılar ise rakibini 8 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 120 defa rakip fileleri havalandırırken, Antalya ise 55 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Kartal, 4-2'lik skorla kazanmıştı. Ligde gelecek haftayı bay geçecek olan Kartal, kazanarak Avrupa kupalarına katılmav yarışına devam etmek istiyor.

3 EKSİK 5 SINIRDA

Beşiktaş'ta zorlu Antalya deplasmanı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Tedavileri süren Necip, Paulista ve Tayyip Talha bugün forma giyemeyecekler. Ayrıca kart sınırında bulunan Mert, Ersin, Rafa Silva, Al- Musrati ve Immobile, Akdeniz ekibi önünde kart görmeleri halinde Sivas maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Onvo Antalyaspor: Kenan, Güray, Emrecan, Veysel, Thalisson, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Gaich, Larsson, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Mıusrati, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile