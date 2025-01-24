Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'la yapacağı karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı belirtildi.
Beşiktaş – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak. Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım… pic.twitter.com/Kc53N6NQIw— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 24, 2025