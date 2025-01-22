Solskjaer'li Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi dış basında ses getirdi!

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı ilk maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu sahasında konuk eden temsilcimiz Beşiktaş aldığı 4-1'lik tarihi galibiyetle taraftarlarını mest etti. Solskjaer'in ilk maçında böyle bir zafer alması dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında Beşiktaş'ın zaferi ve Solskjaer ile ilgili manşetler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2025- 22:36