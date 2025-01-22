UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 7. haftasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimde Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 17 ile 60. dakikada Milot Rashica, 77. dakikada Rafa Silva ve 90+2'de Joao Mario kaydetti.
İspanyol ekibinin tek golünü ise 45. dakikada Unai Gomez Etxebarria attı.
Bu karşılaşma sonrasında Beşiktaş 9 puana yükselirken, Bilbao 16 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️Milot Rashica'dan harika bir ayak içi vuruş! Temsilcimiz Beşiktaş maçta 1-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/Ef2Vn8FUz7— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025
Athletic Bilbao, Unai Gomez'in golü ile ilk yarının son dakikasında skoru eşitledi. pic.twitter.com/xk4hqnNa8I— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025
⚽️Milot Rashica bu sefer oluyor! Rafa Silva'nın asistinde Rashica topu ağlara gönderiyor 2-1 öndeyiz! pic.twitter.com/HIzYgS1ywr— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025
⚽️Al Musrati'den enfes derin top! Bu kez Rashica verdi pası Rafa Silva attı golü! 3-1! pic.twitter.com/Xpe7DTjnne— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025
⚽VAR incelemesinin ardından kazandığımız penaltıyı Joao Mario gole çeviriyor! Mario, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü atıyor! 4-1! pic.twitter.com/OlU8Wc0wmL— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2025