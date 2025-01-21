Ole Gunnar Solskjaer'den transfere onay çıktı! Beşiktaş'ın soluna Serginho

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, kanat takviyesi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı ekip, Solskjaer'in onay vermesi ile birlikte Serginho için pazarlığa başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2025- 06:40