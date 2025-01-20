Beşiktaş'ta Solskjaer ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken, Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, İspanyol ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını, salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.