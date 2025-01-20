Athletic Bilbao'dan Beşiktaş paylaşımı! "Şampiyonlar arasında savaş"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Athletci Bilbao, Bu mücadele ile ilgili "Şampiyonlar arasında savaş" paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2025- 18:07