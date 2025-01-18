Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Reeder Samsunspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçtan her iki takım da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Reeder Samsunspor müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Reeder Samsunspor'u ağırlıyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Reeder Samsunspor: Okan, Kingsley, Van Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Bennasser, Emre, Holse, Muja, Marius.

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CIRO IMMOBILE GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son 4 maçın 2'sini kaçıran ve Ciro Immobile golle geri döndü. Bodrum FK maçında ilk 11'de şans bulan ve fileleri havalandıran İtalyan golcü, uzun süren gol hasterine de son vermiş oldu. Bu golle birlikte gol sayısını 10'a çıkartan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, henüz asist katkısı veremedi.

5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Al-Musrati ve Ciro Immobile kart görmeleri durumunda, 21. haftada oynanacak Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR'DA HEDEF AVRUPA

Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en formda takımlarından biri olan Reeder Samsunspor durdurulamıyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanan Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Transfer yasağına rağmen kadrodaki isimlerle etkili bir oyun ortaya koyan Karadeniz temsilcisinde Carlo Holse, Marius Mouandilmadji ve Oliver Ntcham gibi isimler dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçının hakemi Kadir Sağlam olmuştu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlendi.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ VAR'INA İSPANYOL İSİM

Beşiktaş - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol Adrian Cordero Vega oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapıyor.