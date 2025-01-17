Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk görüşmelerimizi yaptık yönetimle. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehir de olmak da çok güzel.

Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel.

KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır."