Serdar Topraktepe yönetiminde Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna devam eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını açıkladı. Serdal Adalı yönetiminin göreve gelmesinin ardından yeni çalıştırıcının kim olacağı merakla beklenirken, futbolseveler Norveçli teknik direktör hakkında arama motorlarına soru sormaya devam ediyor. Manchester United'da hem futbolcu hem de teknik direktörlük kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Ole Gunnar Solskjaer, kendisine konulan lakaplar ile unutulmaz isimler arasında yerini aldı. İstanbul'a gelen ve samimi pozlar veren Solskjaer'in Türkiye kariyeri ise heyecanla bekleniyor. Peki, Ole Gunnar Solskjaer hangi takımları çalıştırdı? Ole Gunnar Solskjaer kimdir ve kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü hakkında merak edilen detaylar...

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe idaresinde maçlara çıkıyordu. Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını açıkladı. İstanbul'a gelen Norveçli teknik direktör basına samimi pozlar verirken, nasıl bir performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester United kariyeri ile dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Solskjaer kariyeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ole Gunnar Solskjaer hangi takımları çalıştırdı? Ole Gunnar Solskjaer kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Ole Gunnar Solskjaer 26 Şubat 1973'te Norveç'te dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine doğduğu topraklarda başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Norveç'in Clausenengen'de takımında 109 lig maçına çıktı. Toplam 115 gole imza atan Solskjaer, takımının Norveç İkinci Ligi'ne yükselmesinde kilit rol oynadı.

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ole Gunnar Solskjaer, Norveç'in önemli takımlarından Molde'ye transfer oldu. "Bebek Yüzlü Katil" lakabını bu sezon alan Solskjaer, başarılı geçen Molde kariyerinin ardından Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı şeytanlarda 366 defa forma giyen Solskjaer, 126 kez fileleri havalandırdı. Sir Alex Ferguson'un en güvendiği isimlerin başında gelen Ole Gunnar Solskjaer, Oyuna sonradan girip verdi katkıyla " Süper Yedek" olarak kabul edildi. 1999 yılında kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının son dakika golünü atan Solskjaer, 2003 yılında geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle 2007 yılında futbol kariyerine nokta koydu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Diz sakatlığının ardından teknik direktörlük görevine hazırlanan Ole Gunnar Solskjaer, 2008 yılında Manchester United'da yedek takımın teknik direktörü olarak göreve başladı. 2011 yılında Molde'nin başına geçen Norveçli çalıştırıcı, 2013 yılında Norveç Futbol Kupası finalini kazandı.

2014 yılında Premier Lig'e geri dönen Ole Gunnar Solskjaer, Cardiff City'nin teknik direktörü olarak görev yaptı. İstediklerini sahaya yansıtamayan deneyimli teknik direktör, takımının küme düşmesine engel olamadı. Jose Mourinho'nun görevden ayrılmasının ardından 2018-19 sezonunun geri kalanı için göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, 2019 yılında görev yaptığı 19 maçın 14'ünü kazanarak, göreve kalıcı olarak devam etti. Kırmızı şeytanlar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Solskjaer, Manchester United'ı 2021 yılında Avrupa Ligi finaline taşıdı. 2021 yılında görevinden alınan Norveçli teknik direktör, 2023 yılında ise UEFA'nın maç analisti olarak göreve başladı.