Beşiktaş'ta Mert Günok'un arkasında kalan genç kaleci Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den flaş bir talip çıktı. Beşiktaş'la daha önce şampiyonluk yaşayan genç kaleci transfer olacak mı? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorluk çeken Ersin ile ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.