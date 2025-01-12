Ersin Destanoğlu'na transfer kancası! Beşiktaş'ta flaş gelişme
Beşiktaş'ta Mert Günok'un arkasında kalan genç kaleci Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den flaş bir talip çıktı. Beşiktaş'la daha önce şampiyonluk yaşayan genç kaleci transfer olacak mı? İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2025- 11:30
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu özellikle 2020-21 sezonunda göstermiş olduğu performansla takımının hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Fakat file bekçisi istikrarlı performans gösteremedi ve siyah-beyazlılarda şuan yedek kaleci durumuna düştü.
Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorluk çeken Ersin ile ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.