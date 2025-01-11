Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen üstlendi.

Mücadelenin ilk yarım saatlik diliminde Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlanırken, Sipay Bodrum FK Fredy ve Seferi ile girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Mert Günok maçın başında yaptığı kurtarışla takımının geriye düşmesini engelledi. 32'nci dakikada ilk isabetli şutunu atan Beşiktaş, öne geçti. Rafa Silva'nın ortasında ceza sahasına hareketlenen Ndour'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Siyah-beyazlılar, 40'ıncı dakikada bir gol daha buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un yerden altıpasa çevirdiği topu Immobile boş ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısının ilk bölümünde Sipay Bodrum FK'nın Seferi, Beşiktaş'ın ise Rafa Silva ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 90+4'üncü dakikada Bodrum FK, farkı 1'e indirdi. Orta alanın sol tarafında topla buluşan Ege Bilsel, hızla hücuma çıkarak pasını Fredy'e aktardı. Topla ceza sahası içinde buluşan Fredy'nin son çizgiye yakın bir noktadan yaptığı ortada kale önündeki Puscas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, sarı kart cezalısı Svensson'un yerine Onur Bulut'u, Semih Kılıçsoy'un yerine ise Ciro Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

GEDSON DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 23'üncü dakikada Beşiktaş ceza sahasında rakibiyle kafa topuna çıkan Gedson Fernandes, 25'inci dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur unutulmadı. Mücadele öncesinde Tayfur'un şarkıları stadyumda çalınırken, siyah-beyazlı taraftarlar da telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik etti.