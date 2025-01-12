Beşiktaş'a yeni hoca adayı! İşte o isim...

Beşiktaş son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Alınan galibiyetle taraftarlarına moral veren siyah-beyazlılarda son olarak flaş bir gelişme yaşandı. fotomac.com.tr editörü Mesut Erkan Şahin'in Bild'den derlediği habere göre Beşiktaş, teknik adamlık konusunda 71 yaşındaki Felix Magath ile görüşüyor. Alman çalıştırıcı son olarak Hertha Berlin'i çalıştırmıştı. Magath 2022'den beri herhangi bir takımın başında görev almıyor. KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI! Magath'ın teknik adamlık kariyerinde Bayern Münih ile 2 kez Bundesliga 2 kez Alman Kupası ve 1 kez Almanya Lig Kupası kazanma başarısı gösterdi. Alman çalıştırıcının özellikle 2008-09 sezonunda ise Wolfsburg'a Almanya Bundesliga'yı kazandırması çok büyük yankı uyandırmıştı.