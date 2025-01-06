Hücum hattını güçlendirmek amacıyla İngiliz golcü Chris Wood'u kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün Beşiktaş'a katılması için önemli adımlar atıyor. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, Yeni Zelandalı oyuncu için Ada'ya çıkarma yapacak. Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 19 maça çıkan golcü futbolcu 11 gol ve 1 asist katkısı yaptı. Wood, geçtiğimiz ay çıktığı 3 maçta attığı 4 golle Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi. Yeni Zelandalı Santrfor, tarihte ayın oyuncusu seçilen ilk Nottingham Forest futbolcusu oldu.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerinde Premier Lig, Championship ve Yeni Zelanda milli takımı ile birçok başarılı performans sergileyen 33 yaşındaki Wood, Premier Lig kulübü N. Forest'te forma giyiyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınan Wood Premier Lig'de en fazla gol atan Yeni Zelandalı oyuncu olma unvanına sahip. Wood, özellikle hava toplarındaki etkinliği ve savunmalar arasındaki gücüyle Beşiktaş'a büyük katkı sağlayabilecek bir oyuncu profili çiziyor. Hem Türkiye Kupası hem de Avrupa arenasında takıma katkı sağlaması beklenen Wood, Beşiktaş taraftarları tarafından heyecanla beklenen bir isim olacak.